أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق "الضبعة - وادى النطرون الصحراوي"، بالقرب من مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، نتيجة انفجار أحد إطاراتها، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون، بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 120 على طريق "الضبعة - وادى النطرون الصحراوي"، وانتقلت القيادات الأمنية بمركز شرطة وادى النطرون، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة آمال صبري عفيفي 57 سنة، ربة منزل، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن واشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، وميادة فرج مهدى 31 سنة، باشتباه كسر بعظمة الترقوة اليسرى وكدمة شديدة بالكتف الأيسر والصدر، ومحمد أحمد نبيل 4 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد عبد الغنى 21 سنة، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم، وفتحية عباس إبراهيم 58 سنة، ربة منزل، بكدمة شديدة بالصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وجميعهم أسرة واحدة.

جرى نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.