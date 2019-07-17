أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعى بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

كان اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالحادث من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، وتبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي أمام قرية الأربعين التابعة لمركز إيتاي البارود.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى مستشفى إيتاي البارود، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.