اعتمد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، نتيجة التراكمي لدفعة 2019 بكلية الطب البيطري، بنسبة نجاح 99%، بحضور الدكتور نبيل بكير عميد الكلية.

وقال الدكتور نبيل بكير، إن 5 طلاب حصلوا على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وطالبة على تقدير امتياز، و16 طالبا وطالبة على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، و32 "جيد جدا" و121 "جيد" و101 "مقبول" و6 "تخلفات في مواد يتم الامتحان فيها صيفا".

وأضاف أن الأوائل، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، هم "ياسمين أشرف أحمد تاج الدين، نجلاء حامد محمود السيد محمد، إسلام صلاح الدين عبد القادر راضي، سهام محمود محمد شرف الدين، خلود شعبان محمد سعد".

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والرقي في حياتهم المستقبلية.

كما حث الطلاب الذين تخلفوا عن بعض المواد، ببذل المزيد من الجهد، واستغلال الوقت في الجد والمذاكرة والاطلاع، واغتنام الفرصة لتحقيق النجاح.