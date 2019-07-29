كشف مصدر طبي بمستشفى بلبيس المركزي، عن وفاة الفتاة "المتسولة" التي احتجزت داخل المستشفى، بعدما نقلها الأهالي مصابة بجروح وفي حالة إعياء، وذلك إثر تدهور حالتها الصحية.

وأشار المصدر الطبي، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن الفتاة المتوفية، كانت تعاني من جفاف شديد، وارتفاع في درجة الحرارة، نافيا ما تردد بين الأهالي عن إصابتها بمرض الإيدز.

وأوضح لـ"الوطن" أن الفتاة نُقلت قبل أيام إلى المستشفى، بمعرفة الأهالي، بعدما وجدوها في حالة إعياء في أحد شوارع المدينة ومصابة بجروح، مشيرين إلى أنها اعتادت على المكوث في الشارع منذ فترة، وتقوم بالتسول وبيع المناديل.

وأضاف: "بعد توقيع الكشف الطبي عليها، اشتبه الأطباء في تعاطيها موادا مخدرة، وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لإجراء الفحوصات اللازمة، ثم غادرت المستشفى وعادت إلى الشارع بمدينة بلبيس مرة أخرى، فيما نقلها الأهالي إلى مستشفى بلبيس قبل أن تتوفى بسبب حالتها الصحية".

وقال إنه تم احتجاز الفتاة داخل غرفة بمفردها، حيث يتم التعامل مع الحالات غير المعروفة، باتباع أساليب مكافحة العدوى، لافتا إلى تقديم كل أوجه الرعاية اللازمة لها قبل وفاتها.