أحيا المطرب تامر عاشور، مساء اليوم، آخر حفل للمهرجان الصيفي على المسرح الروماني في كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، وسط أجواء احتفالية، وبحضور كامل العدد.

وقدَّم تامر عاشور خلال الحفل، باقة من أعماله الغنائية القديمة والحديثة من بينها "عشت معاك حكايات، بيت كبير، قالولي نسيك، كلموها عني، كرهيني فيكي، أجمل حلم، أيام، حبيبي أنت، مشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، خلصانة الحكاية".

فيما تستمر دار الأوبرا المصرية في تقديم حفلات المهرجان الصيفي على مسرح سيد درويش، في الفترة من 16 أغسطس وحتى 6 سبتمبر.