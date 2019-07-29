قضت المحكمة الإدارية العليا في جلسة اليوم الاثنين، برفض ثلاثة طعون خاصة بانتخابات نقابة المهن الموسيقية المقرر عقدها غدا الثلاثاء، الطعن الأول قدمه المطرب أحمد العيسوي بسبب استبعاده وتم رفضه، أما الثاني من الفنان إيمان البحر درويش النقيب السابق بوقف الانتخابات وتم رفض الطعن أيضا.

أما الطعن الثالث تم تقديمه من المطرب مصطفى كامل ويحمل شقين، الأول بوقف إجراء الانتخابات، والثاني استبعاد هاني شاكر من الترشح بدعوى أن لديه سندا تجاريا لا يزال ساريا وقدم محامي هاني شاكر ما يفيد بأن الشركة ليس لها تراخيص منذ عشرين سنة وأن السجل التجاري لم يتم تجديده منذ تلك الفترة وبناء عليه صدر الحكم برفض الدعوى وإجراء الانتخابات في موعدها.

من ناحية أخرى، انتهت الشؤون القانونية بنقابة المهن الموسيقية من إعداد الكشوف النهائية وعرضها على النيابة الإدارية التي تشرف على عملية الانتخابات بأكملها والتي يتنافس فيها على مقعد النقيب الفنان هاني شاكر النقيب الحالي، والمطرب مصطفى كامل إلى جانب 45 موسيقيا على عضوية مجلس الإدارة، وسوف تجري الانتخابات بنادي نقابة المهن التمثيلية حيث يبدأ التصويت منذ التاسعة صباح الثلاثاء حتى الخامسة مساء لتبدأ عملية فرز الأصوات والإعلان عن النتيجة في نفس اليوم.