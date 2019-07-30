منذ أصبح رئيسًا للجمهورية في عام 2014، أظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا بالرياضة والرياضيين، على المستويين الجماعي والفردي، من خلال عدة مواقف كان آخرها تهنئته لمنتخب الشباب لكرة اليد؛ لحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم بإسبانيا، مشيدًا بالأداء الرفيع لكل أعضاء المنتخب بقيادة جهازه الفني الوطني، قائلا: "جسدوا نموذجاً لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته على تحقيق الإنجازات".

اهتمام الرئيس السيسي بالرياضة والرياضيين تجلى في عدة مواقف قبل تهنتئته لمنتخب الشباب، ففي أكتوبر 2016، استقبل أبطال مصر الفائزين بميداليات في دورات الألعاب الأوليمبية والباراليمبية والعسكرية في مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، لتكريمهم ومنحهم أوسمة الجمهورية في حضور المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة والشباب السابق، وذلك بعد الحصول على 3 ميداليات برونزية في دورة الألعاب الأوليمبية و11 ميدالية 3 ذهبية و5 فضية و3 برونزية في دورة الألعاب الباراليمبية في المدينة البرازيلية ريو دي جانيرو.

وفي يوليو 2018، استقبل السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، البعثة الرياضية التي شاركت في دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا، وكرّم الأبطال والبطلات أعضاء البعثة الذين أحرزوا ميداليات في مختلف الألعاب، بالإضافة إلى المدربين ورؤساء الاتحادات أصحاب الإنجازات.

وحققت البعثة المصرية 45 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 18 ذهبية، و11 فضية، و16 برونزية، ومنح الرئيس الأبطال الأوسمة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة لكل لاعب حسب الميدالية، والذين أكدوا أن تكريم الرئيس السيسي شرف كبير للأبطال ويعكس اهتمام الدولة بالألعاب الفردية.

وفي نوفمبر 2018، استقبل الرئيس كلاً من المنتخب الوطني الحاصل على بطولة العالم للفرق للإسكواش، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، ومنحهم وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

وحضر مراسم التكريم، حينها، كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص ورئيس الاتحاد المصري للاسكواش.

كما يمتلك الرئيس عددًا من المواقف الداعمة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حيث استقبله أكثر من مرة، بدأت باستقبال بعثة المنتخب في مطار القاهرة عقب العودة من بطولة الأمم الأفريقية في الجابون والحصول على المركز الثاني في يناير 2017، ومرت باستقبال اللاعبين والجهاز الفني بقصر الاتحادية في أكتوبر 2017 عقب الوصول لكأس العالم، انتهاءً باستقبالهم في يونيو 2018 قبل السفر لخوض مباريات البطولة في روسيا، بالإضافة إلى زيارة معسكر المنتخب قبيل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر.