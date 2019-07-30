أكدت النائبة الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أن مسألة الإنفاق على الجمعيات الخيرية ضرورية للغاية، سواء على المستوى الديني كإخراج بعض الأموال في صورة الصدقات أو الزكاة، أو العشور عند الأقباط، مشددة على ضرورة التزام الناس بالحقوق الشرعية.

وأضافت حسونة، خلال حوارها مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "90دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك نماذج للعمل الخيري كثيرة في مصر، مثل التبرع لبناء جامعة القاهرة وإنشاء الجمعيات الأهلية التي تجمع التبرعات للأطفال ومشروع الحفاء، والكثير من النماذج الخيرية والتطوعية في مصر.

وأشارت حسونة إلى أن الجمعيات الأهلية التي تتحصل على التبرعات لا يمكن أن تزيد نسبة المصروف على المسائل الإدارية من المرتبات والمقر وغيرها على الـ20 % من قيمة التبرعات وتصرف التبرعات الباقية على الهدف والغاية التي جُمعت التبرعات من أجلها، لافتة أن هناك قوانين صارمة على الجمعيات في حالة التعدي على أموال التبرعات: "الحاجات دي مفيهشا هزار وتودي في حديد".