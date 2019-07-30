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الخارجون من جنة الأهلي والزمالك

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أنيسة حسونة: 20%من التبرعات للجمعيات تٌصرف على المرتبات والمقر

أنيسة حسونة: 20%من التبرعات للجمعيات تٌصرف على المرتبات والمقر

أنيسة حسونة: أوربا بها 500 مركز لعلاج قلب الأطفال

أنيسة حسونة: أوربا بها 500 مركز لعلاج قلب الأطفال

في ذكرى ميلاده .. أعمال فنية كتبها "وحش الشاشة" فريد شوقي

في ذكرى ميلاده .. أعمال فنية كتبها "وحش الشاشة" فريد شوقي

صحيفة تركية: حزب أردوغان يعترف أن تقرير الانقلاب دليل ضد السلطة

صحيفة تركية: حزب أردوغان يعترف أن تقرير الانقلاب دليل ضد السلطة

مسرحية مهداة لروح فاروق الفيشاوى.. بطلها مريض سرطان

مسرحية مهداة لروح فاروق الفيشاوى.. بطلها مريض سرطان

"البيئة" عن انتشار ثعبان "الطريشة" في التجمع: أمر طبيعي

"البيئة" عن انتشار ثعبان "الطريشة" في التجمع: أمر طبيعي

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البحوث الزراعية عن الطريشة: "لو شفت جلدها اجري.. الشيح مبيأثرش فيها"

البحوث الزراعية عن الطريشة: "لو شفت جلدها اجري.. الشيح مبيأثرش فيها"

"زي اللي عض كلب".. رجل يمزق ثعبانا بأسنانه

"زي اللي عض كلب".. رجل يمزق ثعبانا بأسنانه

"إبيفانيوس".. أيقونة الزاهدين

"إبيفانيوس".. أيقونة الزاهدين

"واتس آب" يجهز تحديثا جديدا "سيزلزل العالم"

"واتس آب" يجهز تحديثا جديدا "سيزلزل العالم"

"كريستين" تساهم فى تغيير حياة اللاجئين: الإنجليزى هو الحل

"كريستين" تساهم فى تغيير حياة اللاجئين: الإنجليزى هو الحل

"آية".. من مريضة إلى صيدلانية فى "57357": "هو ده عوض ربنا"

"آية".. من مريضة إلى صيدلانية فى "57357": "هو ده عوض ربنا"

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