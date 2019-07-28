أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن انزعاجه الشديد، بسبب سوء مستوى فريقي الأهلي والزمالك، خلال مباراة القمة، التي جمعت بينهما، في الجولة الأخيرة، لبطولة الدوري العام.

وقال "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "مباراة باهتة وكورة باهتة، وتحس إنه ماتش أبيض وأسود، ملهوش لون، ويعز عليك إن ده مستوى الكورة المصرية، شيء عجيب وغريب وملهوش أي لازمة أو أي معنى".

وأضاف مقدم البرنامج، أن المباراة كانت فاترة، مشيرًا إلى أنه من الممكن تفهم عدم توفر الحماس لدى لاعبي الأهلي بعدما حسم اللقب، واستنكر أداء لاعبي نادي الزمالك، الذي يشجعه، حيث كان من المفترض أن يصالحوا جماهير النادي: "متفهمش الزمالك لعب كده ومكنش مهتم بالماتش كده".

وتابع: "أداء بايخ ونهاية بايخة جدًا للدوري، وبالنسبة للأهلي الجمهور فرحان بالفرقة دي؟!، ولا هو أخد الدوري عشان الزمالك ملعبش بنكلة؟!، للأسف مستوى الكرة المصرية بقى ضعيف جدًا، ومبروك على الزمالك وحلال عليه المركز التاني كالعادة".

وأكد الأهلي أحقيته في التتويج بلقب الدوري بالفوز على الزمالك في القمة 118 بهدف نظيف أحرزه علي معلول خلال المباراة التي جمعتهما بستاد برج العرب ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري.

الأهلي اختتم مسابقة الدوري بطلا لهذه المسابقة برصيد 80 نقطة، بينما ضمن الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

شوط المباراة الأول جاء سلبيا من جانب الفريقين، مع أفضلية نسبيا للزمالك والذي أهدر لاعبيه أكثر من فرصة محققة أمام مرمى حارس الأهلي محمد الشناوي.

وسجل هدف المباراة الوحيد لفريق الأهلي اللاعب علي معلول في الدقيقة 59 مستغلا خطأ فادح من عماد السيد حارس مرمى الفارس الأبيض، حيث صوب وليد سليمان ضربة ثاتبة يفشل حارس الزمالك في التصدي لها، لتعود الكرة لعلي معلول والذي يسكنها في الشباك.