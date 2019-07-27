مازح الإعلامي عمرو أديب، الإعلامية ريهام سعيد، بشأن العملية الجراحية التي خضعت لها في منخارها، والتي تلزمها بعدم الانفعال لأي سبب، قائلا، "بمناسبة مباراة القمة، المقرر إقامتها غدًا في ختام مسابقة الدوري العام، خدي بالك عشان مناخيرك وودانك متقعوش عشان الزمالك".

وردت عليه الأخيرة قائلة، خلال مداخلة هاتفية، عبر برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عبر شاشة "MBC مصر"، "الدوري ضاع، هنعوض في الكاس إن شاء الله".

وقالت "ريهام"، إنها ركبت منخارا جديدا، باستخدام غضاريف أذنيها، بعد إجرائها عملية جراحية، وهو ما قيد الكثير من تصرفاتها وألزمها بعدم الانفعال لأي سبب.

وشنت الإعلامية ريهام سعيد، هجومًا حادًا على المُشككين في طبيعة مرضها، لاسيما بعد إعلان عودتها إلى الشاشة مُجددًا، بعد مرور أقل من شهر، على إصابتها بميكروب خطير في أنفها، إذ زعم عدد من المواطنين، بأنها حصلت على إجازة بشأن إجراء عملية تجميل.

ووصفت "ريهام" في فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أسلوب المُشككين، بقولها، "قلة أدب وسفالة وذوق ورحمة"، متابعة، "أنا هحبس نفسي في البيت شهر وهمثل إن عيانة؟.. هل لميت تبرعات على مرضي؟ هل لما تعاطفت معايا ميزان حسناتي كبر عن عند ربنا أو مرتبي زاد أو هتتفرج على برنامجي بعد كده؟.. هو لازم اللي يتعب يموت؟".