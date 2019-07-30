فتح الإعلامي أحمد موسى ملف انتشار الطلاق في المجتمع المصري، وذلك في حلقة الإثنين من برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وتحدث أحمد عبد الفتاح، أدمن صفحة "يوميات مطلق مصري"، عن أسباب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر، مضيفا: "دائما تحدث حالات الطلاق بعد العام الأول من الزواج، كون الخطوبة تكون فترة ارتداء الأقنعة"، معلقا، "الخطوبة فترة تمثيل بالمجتمع المصري وهدفي من الصفحة هو توجيه رسالة بعدم التسرع بالإنجاب، حتى يتعرف الزوجان على طباعهما أكثر".

ونشبت مشادة كلامية بين ضيوف الإعلامي أحمد موسى، حول أساب ارتفاع نسبة الطلاق بمصربسبب قول أحمد عبد الفتاح، أدمن صفحة "يوميات مطلق مصري" إن بعض السيدات يتزوجن من أجل الإنجاب ثم يطلبن الطلاق ويحصلن على "الشقة" من الزوج.

وأكد عبدالفتاح أن هناك سيدات يرغبن في هدم الأسرة، وهو ما ظهر حينما ظهرت فتاة بأحد البرامج، وأكدت أن الرجال لا قيمة لهم، مضيفا، "فيه ناس بتتجوز عشان تطلق، وتاخد شقة الزوج".

ومن جانبها قالت هنا أحمد، باحثة في قضايا المرأة، إن هروب الرجل من المسؤولية، وغياب التواصل، والعنف والخيانة، وتدخل الأهل في حياة الزوجين من أسباب ارتفاع نسبة الطلاق.

المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة الأسرة السابق، حدد أسباب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر بأنه فلسفة التشريع في التطليق، والتغيرات الثقافية والاجتماعية، والابتعاد عن الدين.

وأشار رئيس محكمة الأسرة الأسبق إلى أن المشرع أقر كل الأسباب التي تجيز التطليق بالمذاهب الإسلامية منذ عام 1979 وحتى 2008، لافتا إلى أن القانون المصري أقر 7 أسباب للطلاق بمصر، من بينها الخلع وهو لا يعد سببا.

وأكد رئيس محكمة الأسرة السابق أن المشرع فتح الباب أمام الطلاق بسبب إتاحة الخلع، مشيرا إلى أن هناك حالة طلاق تحدث كل 6 دقائق.

وأوضح رئيس محكمة الأسرة السابق أن خروج المرأة للعمل وترؤسها لرجال يتطلب خشونة، وبالتالي يكون هناك تناقض بين طبيعتها في العمل وبالمنزل، وهو ما يعد من ضمن أسباب ارتفاع الطلاق، مشيرا إلى أن الاستقلالية المالية للمرأة وراء شعورها بسهولة الانفصال عن الرجل.