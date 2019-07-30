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الخارجون من جنة الأهلي والزمالك

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من الاحتلال الإسرائيلي

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من الاحتلال الإسرائيلي

وداعا لتعب عمال المصانع.. بدلة "رفع أثقال" في مشروع تخرج بهندسة حلوان

وداعا لتعب عمال المصانع.. بدلة "رفع أثقال" في مشروع تخرج بهندسة حلوان

مجلس مدينة العريش يقدم خدمات جديدة للمصطافين على الشاطئ

مجلس مدينة العريش يقدم خدمات جديدة للمصطافين على الشاطئ

حجز 200 ألف و250 مقعدا في القطارات الإضافية العاملة في عيد الأضحى

حجز 200 ألف و250 مقعدا في القطارات الإضافية العاملة في عيد الأضحى

مصرع 11 شخصا في اليابان بسبب ارتفاع درجات الحرارة

مصرع 11 شخصا في اليابان بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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وزيرة الهجرة تستقبل المصري المعتدي عليه في طائرة رومانية

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