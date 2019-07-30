يحدث اليوم.. انعقاد مؤتمر الشباب والدفعة الأولى من بطاقات ذوي الإعاقة

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الثلاثاء 30 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

إنعقاد المؤتمر الوطني للشباب "الدورة 7" بالعاصمة الإدارية الجديدة

يُعقد المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشارك فيه شباب مصر من جميع المحافظات لبحث قضايا المجتمع المصري.

استكمال محاكمة بـ"خلية الوراق الإرهابية"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين.

استكمال محاكمة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" الصحفية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" الصحفية في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارًا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونًا و121 ألف جنيه.

انطلاق أعمال الدورة العادية "46" للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

تنطلق أعمال الدورة العادية (46) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بمشاركة ممثلي الجهات المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة.

قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية ينظم بالشراكة مع منظمة اليونسكو ورشة عمل إقليمية

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية بالشراكة مع منظمة اليونسكو ورشة عمل إقليمية حول بناء القدرات في مجال حفظ التراث الوثائقي العالمي، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات الدولية المعروفة في هذا التخصص.

وزارة التضامن تصدر الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

تصدر وزارة التضامن الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظتي القاهرة والبحيرة.

كلية الصيدلة بجامعة حلوان تنظم "حفل تخرج لطلاب دفعة 2019"

تنظم كلية الصيدلة بجامعة حلوان "حفل تخرج لطلاب دفعة ٢٠١٩"، بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية وأولياء الأمور.

فرع ثقافة المنوفية ينظم الصالون الثقافي الشهري

ينظم فرع ثقافة المنوفية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة الصالون الثقافي الشهري بعنوان "ما بين ثورتي ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو.. شعب يصنع المعجزات".

بيت المعمار المصري يقيم ندوة

يقيم بيت المعمار المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، ندوة بعنوان "منطقة سور مجرى العيون التاريخية كمزار سياحي ثقافي عالمي".

مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ينظم ندوة لمناقشة رواية "نساء في بيتي"

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ندوة لمناقشة رواية "نساء في بيتي" للأديبة هالة البدري، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

منتدى المستقبل يقيم ندوة لمناقشة ديوان "كفجيعة تعاند النسيان"

يقيم منتدى المستقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، ندوة لمناقشة ديوان "كفجيعة تعاند النسيان" للناقد والشاعر عمر شهريار.

متحف الآثار ينظم محاضرة بعنوان "المتاحف والتنمية المستدامة"

يُنظّم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "المتاحف والتنمية المستدامة"، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

لقاء المصورين الفائزين في معرض نادي إن فوكاس السنوي بساقية الصاوي

تستضيف قاعة الكلمة بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك لقاء المصورين الفائزين في معرض نادي إن فوكاس السنوي وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

حفل المغني "إيمزي" بقاعة النهر في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفلًا للمغني إيمزي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حفل عرض مزدوج للفنان ديفيد ادجر ونينو ديفيد بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفل عرض مزدوج للفنان ديفيد ادجر ونينو ديفيد وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

محافظ الدقهلية يستقبل المواطنين الراغبين في عرض طلباتهم ومشكلاتهم

يستقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية في التاسعة والنصف صباحا المواطنين الراغبين في عرض طلباتهم ومشكلاتهم في إطار لقاء مفتوح بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية والمحلية.

ختام فعاليات القافلة العلاجية بالدقهلية

تختتم في الخامسة مساء فعاليات القافلة العلاجية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بالدقهلية وذلك بقرية السعودية التابعة لمركز تمى الأمديد والتي استمرت يومين حيث تم تقديم الخدمات الطبية للتخصصات للمواطنين مع صرف الأدوية اللازمة للمرضى.

مبادرة "يلا نعرف رموزنا" بفرع ثقافة الدقهلية

ينفذ فرع ثقافة الدقهلية مبادرة بعنوان (يلا نعرف رموزنا) وذلك في الحادية عشرة صباحًا.