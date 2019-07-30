وزيرة الهجرة تستقبل المصري المعتدي عليه في طائرة رومانية

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، المواطن المصري حسن سلامة، الذي تعرض للاعتداء على متن الطائرة الرومانية، في مقر الوزارة للاطمئنان عليه وعلى أسرته، بحضور اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات.

واستهل سلامة اللقاء بتقديم خالص شكره لمعالي وزيرة الهجرة، مؤكدًا أنّه بمجرد علمها بما حدث معه على متن الطائرة في أثناء توجهه من باريس إلى بوخارست، تواصلت معه مباشرة لمتابعة القضية، كما تواصلت مع السفير المصري في بوخارست السفير صلاح عبدالصادق، لمتابعة الواقعة وتنسيق الجهود.

وخلال اللقاء، أشار سلامة إلى أنّ وزيرة الهجرة ربطت المواطنين بالخارج بوطنهم وقدمت كل الدعم لهم، وأعادت كرامة المصري في الخارج من جديد، وأعرب عن شعوره بالفخر بأنّه مصري لما لمسه من اهتمام من دولته، مشيرًا إلى أنّه لم يكن يتوقع أن تتعامل معه دولته بهذا الشكل وتقف إلى جانبه، وأنّ الأمر بمثابة رسالة احترام للعالم كله بأنّ دولتنا تقف إلى جانبنا.

من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة لـ"سلامة" أنّ الدولة بكل مؤسساتها تدعم المواطن المصري، لأنّ كرامة المواطن المصري في الخارج لا يمكن المساس بها، وأنّها لن تترك حقه القانوني حتى لا يتكرر ذلك مع أي مصري في الخارج، موضحة أنّها تواصلت مع المحامي الدولي خالد أبوبكر لمساعدة المواطن المصري الذي يرغب في رفع دعوى قضائية بحق شركة الطيران الرومانية بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها وأسرته، ورحب المحامي الدولي كثيرًا بمتابعة قضيته.

وطرحت مكرم خلال اللقاء، أنّ تنظم لـ"سلامة" وأسرته زيارة إلى منطقة الجلالة بالبحر الأحمر، بعد أنّ أعرب عن رغبته في الاستثمار في مصر والإقامة بها، موضحة أنّها زارت بصحبة عدد من رؤساء الجاليات المصرية هذه المنطقة مؤخرًا، وشهدوا عظمة هذا المكان وما يمتلكه من فرص استثمارية رائعة، ورحب سلامة كثيرًا بعرض معالي الوزيرة وقرر فعليًا القيام بهذه الزيارة بصحبة أسرته.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنّها تحرص على زيارة المصريين في الخارج للتأكيد على رسالة مفادها طمأنة المواطنين المصريين في الخارج والتأكيد على أنّ الدولة معهم أينما كانوا.