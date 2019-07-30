حجز 200 ألف و250 مقعدا في القطارات الإضافية العاملة في عيد الأضحى

شهدت محطة مصر في رمسيس صباح اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين على شبابيك حجز تذاكر المقاعد الإضافية بقطارات عيد الأضحى المبارك، ويبلغ عددها 317 ألفا و947 مقعدا، إذ خصصت الهيئة نحو 24 قطارا إضافيا للعمل بداية من 6 أغسطس المقبل حتى 20 من الشهر ذاته، واشترطت الهيئة على المواطنين تقديم صورة الرقم القومي، للسماح لهم بحجز التذاكر لمواجهة السوق السوداء.

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أنّ الهيئة تواصل طرح تذاكر قطارات عيد الأضحى لجموع المواطنين المسافرين على خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، مشيرًا إلى أنّه جار صرف 200 ألف و250 تذكرة بالمقاعد الإضافية حتى الآن، ولا توجد أزمات في توفير التذاكر للمسافرين.

وقال المصدر لـ"الوطن" إنّ آلية حجز التذاكر من أمام منافذ البيع بالمحطات الرئيسيّة تتم بصورة منتظمة ولا يوجد أزمات، موضحا أنّ التذاكر متوفرة لنقل المواطنين إلى بلادهم لقضاء إجازة عيد الأضحى مع أسرهم، وأنّ هناك 24 قطارا إضافيا سيعملان من يوم 6 أغسطس حتى 20 أغسطس، وهي مواعيد رحلات العيد ذهابا وعودة لنقل نحو مليون و500 مواطن.

من جانبه، أكد محمود ماهر رئيس الإدارة المركزية للمبيعات ومسؤول عن تذاكر قطارات السكة الحديد، أنّه لا توجد أزمات في توفير التذاكر، وأنّ الهيئة عملت على توفيرها لاستيعاب جموع المسافرين، لافتا إلى أنّ عملية حجز التذاكر تعمل يوميا خلال مواعيد التشغيل، وأنّ الهيئة تعمل على توفير الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.