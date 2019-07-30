قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن انطلاق مؤتمر الشباب اليوم في نسخته السابعة بمشاركة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وسفراء دول الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإدارية، يعكس رغبةَ الإدارة السياسية في إطلاع الشباب المشارك من الجنسيات الأجنبية على ما أنجزه الشعب المصري في بناء بلده مصر، وتعميرها من أجل حاضر المصريين ومستقبل الأجيال القادمة.

مفتي الجمهورية يدعو إلى التقارب لما يحقق مصالح القارة الأفريقية

وأوضح المفتي أن هذا المنتدى يؤكد ما تملكه الدولة المصرية من فكر واستراتيجية ورؤية للمستقبل على أسس علمية، ودعم من الظهير الشعبي لرؤية القيادة المصرية ومشاركة شعبية في صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار المفتي إلى أن الحلم أصبح واقعًا ملموسًا، وأننا بالأمس القريب كنا نتابع الحراك السياسي تجاه بناء الوطن والمواطن، ولم يمضِ على الحلم وقت طويل حتى أصبحت الأماني حقائق يشاهدها المنصفون، فالبنيان الذي تم تأسيسه على حب الوطن وأهله ارتفعت قواعده عالية يباهي بها كل مصري وعربي وأفريقي في إشارة واضحة إلى إرادة الشعب وصدق قيادته.

ودعا المفتي كل شاب مصري وعربي وإفريقي إلى التقارب لما يحقق مصالح القارة الأفريقية، والاستفادة من الدعم والرعاية المصرية لقضايا الشباب الأفريقي خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.