تعقد لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، 4 دورات تدريبية جديدة للزملاء عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، عن كتابة السيناريو والكتابة الإبداعية الصحفية ومهارات الإنفوجرافيك، ومهارات إعداد البرامج التليفزيونية، بهدف تطوير الأداء المهني للصحفيين.

وأكد جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة في بيان عنه، أنّه تم التنسيق مع مجموعة متميزة من الزملاء الصحفيين والخبراء المتخصصين في مجال التدريب، للإشراف على الدورات التدريبية التي تعقد في مركز التدريب بالنقابة، مشيرا إلى أنّ الدورات التدريبية كالآتي:

الورشة الأولى بعنوان "الصحفي السيناريست" وتتناول فن كتابة السيناريو للسينما والتلفزيون والإذاعة والمسرح والقصة الخبرية، كما تتضمن عملية كتابة أفلام وثائقية عن رموز الصحافة المصرية ويتم تصويرها لإنشاء أول مكتبة مصورة للنقابة.

وتشمل الأفلام أيضا قصص المؤسسات الصحفية الكبرى، ويحاضر في الدورة ويشرف على كتابة الأفلام الكاتب الصحفي والسيناريست المعروف سمير الجمل، ويتسلم المشارك كتاب "ألف باء سيناريو" وكتاب "أفضل سيناريو في التاريخ".

وتبدأ الدورة يوم السبت 17 أغسطس وتعقد 3 مرات أسبوعيا "السبت - الاثنين - الأربعاء" ولمدة اسبوعين، والاشتراك بأسبقية الحجز لدى الجهاز الإداري بمركز التدريب بالنقابة، ويسدد المتدرب 100 جنيه بخزينة النقابة.

الورشة الثانية تحت عنوان "الكتابة الإبداعية الصحفية" Nonfiction News Story، وتهتم بالكتابة في صحافة العمق، الصحافة المبنية على الحكي وليس الإخبار فقط، وتهدف لتنمية مهارات وسلوك الصحفي في التعامل مع التقارير، والقصص الخبرية، والقصص السردية، وفيتشر سواء للنشر، في الصحف، أو على البيئات الرقمية.

يتولى التدريب الكاتب الصحفي الزميل خالد البرماوي الخبير المعروف في مجال الإعلام الرقمي، وتعقد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة لمدة 3 أيام، والورشة مجانية وتسجل الأسماء بمركز تدريب النقابة.

الورشة الثالثة تحت عنوان "مهارات الإنفوجرافيك"، وتهدف للتعريف بالإنفوجرافيك وأنواعه وكيف تحرر وتصمم الإنفواجرافيك، فضلا عن استخدمات الإنفوجرافيك في الصحافة الورقية والسوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية، وكيف تصل إلى فكرة للإنفواجرافيك، واستخدام الإنفوجرافيك في الشركات الكبرى لتسويق منتجاتها.

مدة الدورة 3 أيام وتبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، ويتولى التدريب الزميل الصحفي ياسر أبوالعز نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، كما أنّ الورشة مجانية وتسجل الأسماء بمركز تدريب النقابة.

الورشة الرابعة تحت عنوان "مهارات الكتابة للصورة وإعداد البرامج التليفزيونية"، وتتناول مهارات وشروط الكتابة للصورة، ومراحل الإنتاج المرئي للبرامج "ما قبل التصوير - أثناء التصوير - ما بعد التصوير"، مهارات إعداد الفكرة، تقديم الفكرة للقنوات بشكل احترافي، أساسيات المعالجة وكتابة الاسكريبت، مهارات إجراء المقابلات ووصع الأسئلة، مهارات التفاعل مع الجمهور ومواجهة المواقف الحرجة، تسويق البرامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تقدم الورشة الزميلة الصحفية صفاء عبدالحميد استشاري برامج تدريبية ومدرب إعلامي معتمد بالعديد من المؤسسات الدولية، وتعقد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، والورشة مجانية والاشتراك بأسبقية الحجز لدى الجهاز الإداري بمركز التدريب في النقابة.