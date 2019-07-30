استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها ومتابعيها، نقدم أسعار العملات المختلفة أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30 يوليو، هي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 18.41 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 19.99 جنيه للشراء و20.32 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 20.04 جنيه للشراء و20.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس نحو 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.