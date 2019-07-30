تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من الكشف عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية، بالعثور على جثة (سائق توك توك سن 23 - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود) بقطعة أرض زراعية بدائرة المركز (مصاب بجرح غائر بالرأس)، واختفاء مركبة التوك توك قيادته.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالغربية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وهما (عاطل - سبق اتهامه في 8 قضايا "سرقة، مخدرات، سلاح ناري، سلاح أبيض"، سائق توك توك - مقيمان بقرية الناصرية دائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة مركبة التوك توك، ومتعلقات المجني عليه، وفي سبيل تنفيذ مخططهما استدرجاه لمنطقة العثور، حيث أطلق المتهم الأول عيار ناري من فرد خرطوش محدثاً إصابته التي أودت بحياته، واستوليا على (هاتفه المحمول، بطاقته الشخصية، مركبة التوك توك)، وأرشدا عن المسروقات والسلاح المستخدم، وكذا (بندقية آلية وبخزينتها 11 طلقة نارية من ذات العيار، بندقية خرطوش و4 طلقات خرطوش من ذات العيار) بمنطقة زراعية بالقرية سكنهما، واعترفا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر.