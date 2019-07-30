قال محمد مختار المستشار الإعلامي لصندوق تحيا مصر، إنّه منذ بداية التبرع للصندوق وحتى الفترة الحالية، تم تنفيذ عدة مشروعات لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا والتمكين الاقتصادي بتكلفة 5 مليارات جنيه.

وأوضح مختار خلال لقائه مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، أنّ الصندوق ينفذ العديد من المبادرات الموسمية خلال الاحتفالات والأعياد الرسمية.

واستكمل مختار أنّه قبيل عيد الأضحى تم توفير 250 ألف قطعة ملابس جديدة، خلال مبادرة عرفت باسم "دكان الفرحة"، بدأ توزيعها بعدد من الفئات كطلاب الجامعات وأصحاب الحالات الخاصة، ودور الأيتام والمناطق الحدودية، كمنطقة الواحات البحرية.

وأشار المستشار الإعلامي لتحيا مصر، إلى إطلاق المبادرات الموسمية منذ أبريل الماضي، إذ تم توفير الملابس في عدد من المحافظات، بينها المنيا وجنوب الوادي، موضحًا أنّه سيتم تكثيف العمل مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد.