يحدث اليوم: "تحيا مصر" يطلق قوافل "نور حياة"

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الخميس، 25 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

صندوق تحيا مصر يطلق القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية "نور حياة"

يطلق صندوق تحيا مصر القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية (نور حياة) للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار في محافظتي المنوفية والغربية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تشمل 8 محافظات أخرى، وهي الشرقية والإسماعيلية والسويس والفيوم وبني سويف والمنيا والدقهلية والجيزة.

مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعقد اجتماعا

يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اجتماعا في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا، لاختيار مدير عام جديد للوكالة خلفا للراحل يوكيا أمانو والذي توفي قبل يومين.

انطلاق المنتدى الأول لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق جامعة المنيا

تطلق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق جامعة المنيا، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، المنتدى الأول للوحدة بعنوان "تعزيز دور وحدات الجامعات المصرية الحكومية من أجل مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالحرم الجامعي، خلال الفترة من 25 حتى 28 يوليو الجاري.

المعهد الهولندي يقيم محاضرة بمقره بالزمالك

يُقيم المعهد الهولندي بمقره بالزمالك، في تمام الساعة الرابعة عصرا، محاضرة بعنوان "أرشفة النيل - نظرة وأذن في التأريخ النوبي لنهر غير متضرر".

كلية الطب جامعة عين شمس تنظم يوما علميا

تنظم كلية الطب جامعة عين شمس، في التاسعة صباحا، يومًا علميًا تحت عنوان "البحث العلمي لخدمة عمليات تطوير التعليم"، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.

العرض المسرحي "رحلة الزمن الجميل" على مسرح العرائس

يستضيف مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة العرض المسرحي "رحلة الزمن الجميل" من إنتاج الفرقة، في السابعة مساء.

حفل فريق مسار إجباري على المسرح الروماني بالإسكندرية

يقدم فريق مسار إجباري، حفلًا في الساعة التاسعة مساء، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي على المسرح الروماني بالإسكندرية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ندوة لمناقشة كتاب "مقامات في حضرة المحترم" في نادي دار العلوم بالتوفيقية

يستضيف نادي دار العلوم بالتوفيقية، ندوة لمناقشة كتاب "مقامات في حضرة المحترم"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، يشارك في اللقاء كل من: الدكتور محمد حسن عبد الله، الناقد الأدبي والأستاذ بجامعة الفيوم، والدكتور أحمد عبد الحميد، المدرس بجامعة عين شمس، والدكتور مصطفى الضبع، الأستاذ بجامعة الدمام.

ندوة "رواد الفكر الجغرافي المصري.. رفاعة الطهطاوي" بمركز سينما الحضارة

ينظم مركز سينما الحضارة، بساحة دار الأوبرا، ندوة تحت عنوان "رواد الفكر الجغرافي المصري.. رفاعة الطهطاوي"، في الخامسة مساء، يتحدث في اللقاء الدكتور عاطف معتمد، الأستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة.

معرض "إسكندرية" بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

ينظم قطاع الفنون التشكيلية المعرض الجماعي "إسكندرية"، بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، في السادسة مساءً، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية.

اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين تنظم ندوة حول مبادرة "شجع واقرأ"

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ندوة حول مبادرة "شجع واقرأ"، في السابعة مساء بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

مباريات بطولة الكأس الدولية للأبطال

تقام مباراة كرة القدم بين ناديي فيرونتينا وبنفيكا في الثانية صباحا في إطار بطولة الكأس الدولية للأبطال، كما يواجه فريق (توتنهام هوتسبر) نظيره (مانشستر يونايتد) في الواحدة والنصف ظهرا في إطار نفس البطولة.