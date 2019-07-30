بعد قرار تجديد حبس الطفلة "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، 15 يوما على ذمة التحقيق، تقدمت دينا المقدم المحامية التي تتولى الدفاع عن الفتاة، باستئناف على قرار تجديد حبس الفتاة، ومن المقرر تحديد جلسة أخرى خلال الأيام المقبلة لنظر الاستئناف المقدم من المحامية بشأن الفتاة.

كانت النيابة نسبت للمتهمة تهمة القتل العمد لشاب حاول اغتصابها، كما جددت المحكمة أيضا حبس صديقها وشاب آخر لمدة 15 يوما بتهمة استدراج فتاة.

كشفت التحقيقات عن أنّ الطفلة، 15 عاما، ضحية وأنّ صديقها اتفق مع القتيل على استدراجها واغتصابها في الصحراء بالعياط، إلا أنها تمكنت من الاستيلاء على السكين الذي كان مع القتيل وسددت له 13 طعنة في الرقبة والبطن، وتركته جثة هامدة، واتجهت إلى مركز الشرطة وبحوزتها "سلاح الجريمة"، واعترفت لضباط المباحث بتفاصيل جريمة القتل.