ظهرت مفاجأة في واقعة فتاة العياط المتهمة بقتل سائق، حيث قال مصدر مطلع على التحقيقات بالطب الشرعي، لـ"الوطن"، إن تحليل المخدرات الخاص بالمتوفي "الأمير مهند" (21 عاما) سائق، والذي قتل على يد فتاة بمنطقة العياط، أثناء محاولته اغتصابها، أكدت التحاليل إيجابية العينة. وذلك بعد أخذ عينة منه أثناء التشريح بناء على قرار النيابة العامة لبيان مدى تعاطيه للمخدرات من عدمه.

وتبين أن المتوفي متعاطي لمخدر الترامادول والحشيش في وقت معاصر للجريمة.

يذكر أن مشرحة زينهم استقبلت يوم 12 يوليو الجاري، جثمان الأمير مهند (21 سنة، سائق)، وتبين من خلال الصفة التشريحية أن المجني عليه مصاب بـ13 طعنة نافذة في مناطق البطن والصدر والظهر، وتم أخذ عينات معوية من المجني عليه وإرسالها إلى المعمل الطبي والكيماوي لمعرفة مدى تعاطيه للمخدرات من عدمه وقت ارتكاب الواقعة.

وكشفت التحقيقات عن أنّ الطفلة، 15 عاما، ضحية وأنّ صديقها اتفق مع القتيل على استدراجها واغتصابها في الصحراء بالعياط، إلا أنها تمكنت من الاستيلاء على السكين الذي كان مع القتيل وسددت له 13 طعنة في الرقبة والبطن، وتركته جثة هامدة، واتجهت إلى مركز الشرطة وبحوزتها "سلاح الجريمة"، واعترفت لضباط المباحث بتفاصيل جريمة القتل.