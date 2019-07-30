أعلن اليوم مجلس القضاء الأعلى في العراق، القبض على خلية "إرهابية" تعمل في قضاء المقدادية بالمحافظة، تعمل على تجنيد الشباب للتنظيمات الإرهابية، وكانت مكونة من 3 متهمين بينهم امرأة تعمل على تجنيد الشباب للانخراط في صفوف تنظيم داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وتابع البيان، أنه جرى القبض على المتهمين من قبل القوات الأمنية بمتابعة وإشراف من قبل قاضي محكمة التحقيق، منوها بأن المحكمة اتخذت الإجراءات كافة بحق المتهمين، وصدقت اعترافاتهم قضائيا وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.