سيطر الجيش السورى على بلدة الجبين فى ريف حماة الشمالى الغربى، اليوم، بعد طرد أعداد كبيرة من الإرهابيين، وتمكن من استعادة قرية «تل الملح»، حسبما نقلته وكالة «سانا» السورية، فيما اتهمت الحكومة السورية، طيران «التحالف الدولى» بقصف قرية «الرز» بريف دير الزور الشرقى، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، معظمهم أطفال ونساء.

من جانبه، قال وزير الخارجية السورى وليد المعلم، إن الوضع تحسن كثيراً فى سوريا مقارنة بالسنة الماضية، حيث أصبحت 80% من الأراضى السورية تحت سيطرة الحكومة، مضيفاً: «لا تزال هناك بؤر للإرهاب فى الشمال الغربى والشرقى للبلاد، ونعتزم تطهير كل سوريا من الإرهاب، ومصرّون، وسنفعل كل ما يمكن حتى تغادر كل القوات العسكرية الأجنبية الموجودة بطريقة غير شرعية فى أراضينا».

فى سياق آخر، نفى وزير الداخلية التركى، سليمان صويلو، ترحيل السلطات التركية أى سورى يتمتع بوضع الحماية المؤقتة، أو أى أجنبى فى وضع الحماية الدولية، أو أى مقيم بشكل قانونى، وذلك خلال رده على اتهامات بعض المنظمات الدولية باحتجاز عدد من السوريين فى تركيا، وإعادتهم بشكل قسرى إلى بلادهم، حيث زعمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات التركية أجبرت لاجئين سوريين على توقيع أوراق العودة الطوعية إلى بلادهم، بعد تهديدهم بوضعهم فى السجون حال رفضهم.

من ناحيته، دعا مسئول بالأمم المتحدة إلى الاستماع لشهادات ضحايا «داعش»، كما طالب المُشرف على تحقيقات الأمم المتحدة حول جرائم الجهاديين، «كريم خان»، فى تصريحاته لوكالة «فرانس برس»، بتشكيل محكمة للتحقيق على غرار محاكمة النازيين فى «نورمبرج»، على أن تختص هذه المرة بسماع شهادات ضحايا التنظيم الإرهابى، وتعزيز المساءلة عن الجرائم التى ارتكبها «داعش».