كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، نسبة مبيعات السيارات الملاكي والشاحنات والباصات، خلال شهر يونيو الماضي عام 2019، مقارنة بشهر يوينو من العام الماضي 2018.

وبين التقرير أن مبيعات شهر يونيو كالتالي: السيارات الملاكي passenger car احتلت المركز الأول من المبيعات بنسبة 73% بعدد سيارات 10.157، بينما كانت نسبة مبيعات الباصات 10% بعدد باصات 1363، ومبيعات الشاحنات وصلت 17% بعدد شاحنات 2357.

ومقارنة بشهر يونيو العام الماضي، ارتفعت نسبة مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 75% بعدد سيارات 11.593، بينما انخفضت نسبة مبيعات الباصات بنسبة 8% بعدد باصات 1314، كما ارتفعت نسبة مبيعات الشاحنات بنسبة 17% بعدد شاحنات 1619.