مصرع شاب صدمته سيارة نقل في البحيرة

لقي، اليوم، شاب في العقد الثالث من العمر، صدمته سيارة نقل، مصرعه أمام قرية دمسنا، التابعة لمركز إيتاي البارود في البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول شاب مصاب بتهتك بالكتف الأيسر ونزيف داخلي، وتوفى عقب وصوله للمستشفى.

وتبين أن المتوفي يدعى، أحمد شبل أحمد إبراهيم، 26 سنة، ومقيم بقرية دمسنا، التابعة لدائرة المركز، نتيجة اصطدام سيارة نقل به أمام القرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. وحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.