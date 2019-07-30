أعلنت، اليوم الثلاثاء، مديرية الأوقاف بالمنيا، عن تخصيص 203 ساحة ومسجداً، على مستوى جميع مراكز المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك .

من جانبه شدد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، على الالتزام بالضوابط والأماكن المحددة من ساحات ومساجد كبرى، وعدم السماح أيضاً بإقامة صلاة العيد فى غير الأماكن المحددة لكل مركز وعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأداء خطبة العيد بإمامة الناس في صلاتهم تحت أى ظرف كان.

وأكد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أنه تم وضع خطة استعداداً لعيد الأضحى، تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة والأئمة المشهود لهم بالاعتدال.