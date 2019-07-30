مساعد قائد قوات أمن الحج: تأمين منافذ استقبال الحجاج بقدرات كافية

قال العميد أحمد بن سعد الأحمدي، مساعد قائد قوات أمن الحج، إنهم يؤمنون جميع منافذ استقبال الحجاج بقوات كافية، حيث ترافق الحجاج منذ دخولهم الأراضى السعودية، حتى وصولهم إلى مكة المكرمة، لتقديم الدعم اللازم لهم أثناء أداء مناسكهم.

وأضاف "الأحمدي"، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل ونقلته "إكسترا نيوز"، أن قوات الأمن الخاصة على الطرق، تنفذ طوقا أمنيا شاملا على جميع مداخل مكة من خلال 7 مواقع فرز وضبط أمني، وتعمل على منع دخول أي حاج إلى مكة لا يحمل تصريح، كما أن هناك قوات تغطي المواقع الجبالية لمنع المتسللين.

واشار"الأحمدي"، إلى أن هناك أيضا نقاط التهدئة، التي تعطي الإرشادات للحجاج على الطرق السريعة، ولسائقي الحافلات والسيارات الخاصة.