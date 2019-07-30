اعتدى الفنان مصطفى كامل، المُرشح على منصب نقيب الموسيقيين، بالضرب على منصور هندي، أحد أعضاء قائمة هاني شاكر، المُرشح على نفس المقعد، قبل قليل، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، حيث تُجرى الانتخابات.

وحرص الفنان مصطفى كامل، على التواجد بجانب صناديق الاقتراع، خوفًا من التلاعب في بطاقات التصويت وممارسة التزوير، حسب قوله.

وكان مصطفى كامل، أبدى مخاوفه من التزوير في الانتخابات المُقامة حاليًا، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، قائلًا: "قلقان من التزوير اللي بيحصل من بعض موظفي النقابة".

وأشاد "كامل" على هامش انتخابات "الموسيقيين"، بأداء اللجنة القضائية المُشرفة على الانتخابات، وكذلك هيئة النيابة الإدارية، لافتًا إلى أن بعض مؤيديه في اللجان الموجودة بالأقاليم، تفاجئوا باستبعاد أسماءهم من الكشوفات، منهم شقيقه أحمد كامل، متسائلًا عن أسباب استبعادهم رغم سداداهم الاشتراكات.

وتوافد العشرات من أعضاء نقابة الموسيقيين، منذ قليل، على المقار الانتخابية بالقاهرة من أجل اختيار النقيب الجديد، والذي يتنافس على منصبه هاني شاكر ومصطفى كامل، بالإضافة إلى 45 مرشحا يتنافسون على مناصب العضوية الـ12.