شارك مهندسو الإرشاد الزراعي بالبحيرة، في دورة تدريبية حول قياس المياه المستخدمة في الري، تحت رعاية المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة، وإشراف المهندس ناجي السيد حسن مدير عام الزراعة، حيث جرى تنظيم يوم تدريب عملي لأخصائي ومرشدي الأرز بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، في ظل محدودية المياه ضمن فعاليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بمركز دمنهور بناحية نديبة في الحقل الإرشادي المنزرع بمحصول الأرز صنف سخا 108.

وتم خلال الدورة التدريبية استعراض التوصيات الفنية الخاصة بمحصول الأرز، واستخدام طرق زراعة وأصناف موفرة للمياه، وذلك في إطار العمل على الاستمرار في توفير المياه ورفع إنتاجية محصول الأرز لمجابهة التحديات المستقبلية وتحقيق الأمن الغذائي وكيفية قياس الري والاحتياجات المائية للحقل الإرشادي والحقل المقارن باستخدام الهدار المعدني المعد لذلك بهدف توفير استخدام مياه الري.

كما تم استعراض مميزات صنف الأرز سخا 108 وهو من الأصناف عالية الإنتاجية المقاومة لمرض اللفحة وسريع في النمو. حضر الدورة الدكتور رأفت النمكي، والدكتور السيد الجويلي بمركز تدريب وبحوث الأرز بسخا، والدكتور جمال محمد عبد السلام معهد بحوث الأراضي والمياه، والمهندس عوض عبد الحميد موسى منسق محصول الأرز ومشروع ترشيد استخدام المياه بالمديرية، والمهندسة منى عامر من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والدكتور محمد على الشربيني منسق المدارس الحقلية، والمهندس طارق سعيد أخصائي الأرز بالإدارة الزراعية بدمنهور والمرشدين الزراعيين وبعض المزارعين بالناحية.