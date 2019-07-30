شهدت منطقة مساكن عزبة أبو دراع التابعة لحي ثان بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية استمرارا لكارثة بيئية بسبب غمر مياه مواسير المجاري "الصرف الصحي"، والتي نتج عنها غرق مناطق سكنية والمحلات التجارية بشكل مفاجئ بسبب ارتفاع منسوب المياه لأكثر من 70 سم، الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة السير والنقل والمواصلات وسط تجاهل كامل من مسؤولي الجهات التنفيذية وغرف العمليات والطوارئ بديوان المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الآونة الأخيرة.

كانت عدسة "الوطن"، قد أجرت جولة بمحيط المناطق السكنية، والتي تضم ما يقرب من 150 ألف مواطن ومواطنة وسط معاناة كاملة لغرق المنازل والمحلات التجارية وقيام بعض الأهالي والعائلات بكسح مياه الصرف واستخدام الطوب والحجارة للعبور من منازلهم سعيا في قضاء حوائجهم وأمورهم المعيشية.

ناشدت منى الأدور، ربة منزل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تكليف وزارة الإسكان بإعادة تطوير البنية التحتية للشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بذات المنطقة لتأمين أرواح كبار السن من أخطار انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة بسبب كثرة الحشرات والهاموش المتطاير تزامنًا مع ارتفاع موجة الحر.

كما أكدت ربة المنزل: "حياتنا بقت كرب ومنطقة عزبة أبو دراع مساكنها أشبه بالعشوائيات وتحتاج الى اهتمام كبير من جانب مسئولي الدولة لتفادي أن تتحول الى منازل منكوبة آيلة للسقوط والانهيار بسبب تأكل جدران وحوائط الطوابق الأولى من كافة المنازل بذات المنطقة".

محافظ الغربية يخاطب "المياه" لصيانه عطل شبكة الصرف الصحي ويكلف بتخصيص سيارات لكسح مياه

من جهته، أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته إلى المهندس محمد سراج، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة التنسيق الكامل مع مسؤولي رئيس حي أول وثان، سعيًا في رفع كافة الخدمات وتطوير شبكات الصرف الصحي بذات المنطقة المذكورة.

كما شدد المحافظ على ضرورة تخصيص سيارات لمسح وشفط مياه وتطهير البرك والمستنعات المتكونة بذات المنطقة والقضاء على ظاهرة الهاموش والحشرات الناقل للأوبئة والأمراض حفاظا على أرواح المواطنين.

وأشار محافظ الغربية إلى أن محافظة نجحت في الحصول على ما يقرب من 250 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان لإعادة صيانه وتطوير شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية بعدد من المناطق السكنية بمركزي طنطا والمحلة في المرحلة المقبلة.