قالت هادية حسني السعيد، إحدى النماذج المصرية الناجحة لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة، إنها بدأت حياتها الرياضية عندما كانت تبلغ من العمر عامين، وبدأت بلعبه الجمباز، ومنها إلى "الجمباز الإيقاعي" والذي حصلت فيه على عدد كبير من الجوائز والميداليات: "اضطريت وأنا عندي 9 سنين أوقف رياضة تماما، بسبب إصابة في الركبة، وكان استحالة أكمل رياضة في الفترة دي".

وأضافت "السعيد" خلال كلمة لها في افتتاح مؤتمر الشباب السابع، والمقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنها وفي أثناء مرضها، تعلمت العزف على البيانو، والرسم، ونجحت من خلال رسوماتها في الالتحاق بعدد من المسابقات، وحصلت في إحدى رسوماتها على المركز الثالث في اليابان.

وأوضحت أنها وبعد شفائها، اتجهت إلى لعب "الإسكواش" ثم للعب في "الريشة الطائرة" وبعد تمرينها لمدة 3 أسابيع التحقت ببطولة الجمهورية وفازت في 3 مباريات حصلت بسببها على المركز الثالث: "ومن بعدها بدأت انطلاقاتي في الريشة الطائرة، وحصلت على أول الجمهورية، وأول عرب، وأول أفريقيار وشاركت في 2 أولمبياد".

وأكدت لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة، أنها قد تخرجت من كلية الصيدلة، ونجحت في الحصول على الماجيستير من إنجلترا، وتعمل حاليا كمدرس مساعد في الجامعة البريطانية، ونجحت منذ فترة وجيزة في التسجيل للدكتوراة في جامعة القاهرة: "طموحي إني قريب جدا أخلص الدكتوراة".

وأشارت إلى أن حديث البعض عن تأخر ممارسي الرياضة لتحصيلهم التعليمي: "أنا أخفقت في بطولة الجمهورية وأنا بدرس صيدلة، وخدت مركز ثالث، وبعدها بـ10 أيام جبت مركز أول في أفريقيا، وكان أول لقب للاعبه عربية تفوز بلقب بطلة أفريقيا ولحد دلوقتي".

واستطردت: "تأهيلي لأولمبياد بكين 2008، كان وأنا بدرس في صيدلة عين شمس، وتأهيلي لبطولة لندن كان وأنا بعمل ماجيستير، وإن شاء الله طوكيو 2020 هتبقى وأنا بعمل الدكتوراة"، مفندة: "أنا بلعب في منتخب مصر لحد النهاردة، وهفضل أرفع علمها على قد ما أقدر".

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساءً، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وتعقب الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتقدم "الوطن"، بثًا مباشرًا، لانطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019/2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.