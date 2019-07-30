وجَّه شريف العبد، ثاني مصري يصعد قمة جبل إيفرست، رسالة إلى الشباب، تحدث فيها عن "بلوغ القمة"، مشددًا على أنه لا يرتبط بالضرورة، بتسلق قمة أي شيء، ولكن يمكن تحقيقه، من خلال ممارسة أي رياضة مثل الجري.

وأضاف "العبد" خلال كلمته أمام الرئيس السيسي، بافتتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة: "اوعى تتعامل مع الرياضة على إنها هواية، الرياضة مش حاجة ثانوية، لازم تتعلم تفيد مجتمعك وعيلتك وبلدك بالحاجة اللي انت بتعملها".

وأكد أن أجمل أوقاته تكون تلك التي يقضيها مع الأطفال، مشيرًا إلى أنه تسلق قمم الجبال في أكثر من 15 دولة على مستوى العالم.

في سياق متصل، اقترح "العبد" تنظيم عمل أول سباق جري جبلي لمسافات طويلة في مصر، بمدينة سيناء.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الخامسة مساءً، ثم يعقبها استراحة صغيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، كما تتضمن الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي - التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الإتحاد الأفريقى لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.