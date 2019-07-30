رسائل ودلائل كثيرة تبعثها الحكومة المصرية، جراء اختيار مقر المؤتمر الوطني للشباب، فتارة استضافته محافظة أسوان في إطار اهتمام القيادة السياسية بالصعيد، وتارة كان نصيب محافظات الأقاليم وافيا، فاستضافته الإسماعيلة والإسكندرية "عاصمة مصر الثانية"، ثم كان المؤتمر في دورته الخامسة من نصيب مدينة السلام "شرم الشيخ" وهو بمثابة الترويج لوجهة سياحية مهمة، حتى نُقِلت بعدها الراية إلى جامعة القاهرة في إشارة إلى وضع التعليم نصب أعين الدولة.

ليأتي اختيار العاصمة الإدارية الجديدة، لاستضافة المؤتمر الوطني للشباب اليوم في دورته السابعة كدليل بارز على ربط الشباب بالمستقبل ورؤية مصر الجديدة "2030"، بدخولها عصر مدن الجيل الرابع بصروح متطورة وأحدث التقنيات.

النائب أشرف عمارة :عاصمة إدارية شبابية تستضيف الشباب وانتصار للمستقبل

"عاصمة إدارية شبابية تستضيف الشباب"، هكذا علَّق أشرف عمارة النائب يلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وتابع حديثه لـ "الوطن" أن العاصمة الجديدة هي مدينة شابة متجددة تستخدم تكنولوجيا متقدمة، ما يعمل على بث روح الأمل في نفوس الشباب سواء الحاضرين للمؤتمر بالعاصمة أو ما يشاهدونه، كما أنه يعد انتصارا للمستقبل وتطوراته بمعايشة جيل قادة المستقبل للمكان.

ثروت سويلم: يبرز اهتمام الرئيس والقيادة السياسية بالشباب ويؤكد أن هذا هو المستقبل

وأشار الكتور ثروت سالم، عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، إلى أن إلقاء الضوء على العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال فعاليات كمؤتمر الشباب، يؤكد أن هذا هو المستقبل، ويبرز اهتمام الرئيس والقيادة السياسية بالشباب وأن المرحلة المقبلة هي مرحلتهم، فهو بمثابة إلقاء المسؤولية على عاتق شباب مصر الواعد، كما أن وجودهم في عاصمة المستقبل يؤكد توجيه القيادة السياسية لهم فيما هو قادم.

ولفت إلى أن عقد المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة يسلط الضوء أمام الرأي العام، على إنجاز مصري عظيم يحتوي على صروح متفردة جرى إنشائها في فترة صغيرة، "الشباب في إحدى انجازات مصر الكبرى ليروا بأنفسهم نقلة العاصمة الإدارية التي ستجمع كل مؤسسات الدولة، ووجه سياحي جديد.. الشباب يعرف إن ده المستقبل".

النائب البلتاجي: العاصمة ومؤتمر الشباب من بنات أفكار الرئيس والشباب يواكب التقدم

من جانبه قال رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، إن العاصمة الإدارية هي إحدى بنات أفكار الرئيس السيسي، كما أن التواصل مع الشباب لم نره من قبل، وتابع حديثه لـ"الوطن" مؤكدا أن ربط الاثنين معًا له دلالات كثيرة تؤكد أن مصر دخلت مرحلة جديدة، ويرسل رسائل للداخل والخارج أننا ماضون بخطى ثابتة ومتسارعة نحو مزيد من الاستقرار ومواكبة التقدم بالاستعانة بالشباب، حيث أن العاصمة الإدارية هي أكبر مثال للتطور التكنولوجي الذي لم تعرفه مصر من قبل، وكذلك الحال بالنسبة للاهتمام بالشباب.

وينطلق اليوم المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة بحضور 1500 شاب، ويبدأ بجلسة افتتاحية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الخامسة مساءً، ثم يعقبها استراحة صغيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، كما تتضمن الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي - التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة، ويحضره عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الإتحاد الأفريقى لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019/2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.