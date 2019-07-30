"كنت طايرة من الفرحة لما الرئيس قام وجه لحد المسرح علشان يشيد بي"، بفرحة شديدة، عبرت هديل ماجد، إحدى متحديات الإعاقة والملقبة بـ"أم كلثوم مؤتمر الشباب"، والتي عرضت تجربة نجاحها وأدت أغنيات أم كلثوم على المسرح أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع للشباب بالعاصمة الإدارية، والتي لقت إشادة واسعة من الحضور، وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إليها لتحيتها على المسرح.

والدة هديل: "النهارده حسيت إني أديت واجبي وأكملت مهمتي.. وفخورة ببنتي"

"هديل" التي تحلم بأن تكون سفيرة للغناء لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر والعالم، كشفت عن الكلمات التي وجهها الرئيس إليها في تصريحاتها لـ"الوطن"، فقالت: "الرئيس السيسي قالي على المسرح إحنا كلنا سعداء بيكي، وسعداء بصوتك الجميل، وانتِ مثال وقدوة للشباب"، وإشارات إلى سعادتها بشدة بهذه الكلمات التي جاءت على لسان الرئيس، وأضافت: "أنا فرحانة بجد إني صوتي عجب الريس وتجربتي لقت استحسان الحضور، وإن شاء الله أحقق أحلامي ومصر هتفضل رأسها مرفوعة بشبابها".

والدة هديل ماجد، التي رافقتها في افتتاح المؤتمر السابع للشباب، قالت إنها كانت سعيدة جدا عندما فوجئت بتوجه الرئيس السيسي لتحية ابنتها على المسرح، وأضافت: "بعد الإشادة دي، وبعد التصفيق الشديد من الحضور، أنا حسيت إني نجحت في مهمتي وأديت واجبي على أكمل دور"، وتابعت: "أنا فخورة بشجاعة وقوة وإصرار بنتي هديل اللي رفعت راسنا".

وكانت هديل قد درست الفلسفة بكلية الآداب، إلا أن عشقها للغناء والفنانين دفعها لقبول التحدي، والمشاركة في أكثر من مسابقة غنائية، ونجحت في الحصول على عدد من الجوائز وشهادات التقدير خلال الأعوام الماضية.