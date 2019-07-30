السيسي: مبالغ التضامن لملايين الأسر "طبطبة على أهالينا"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كل وزارة حاليًا تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، حيث صرفت وزارة التضامن الاجتماعي عائدا ماديا لملايين من الأسر من أجل إعانتهم، موضحًا أن هذا المبلغ بالرغم من أنه ليس كبيرا إلا أنه محاولة "عشان نطبطب على أهالينا".

وأضاف "السيسي"، خلال حضوره الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه عند مناقشة وزير التموين الدكتور على المصيلحي في شؤون الوزارة كان يؤكد أن الاحتياطي من الأرز يكفي 6 شهور، ومنتجات أخرى 5 شهور، وليس هناك تخوف من أزمات.

وتابع: "فيه كلام اتقال عن التسويق الحكومي للإنجازات، عاوز أقول لما كانوا يقولوا إن الانجازات مش واصلة للناس، بقولهم أنا مش معاكم، حتى لو فيه تحفظ على الرسالة الاعلامية، بس حصل تطور في الإعلام مبقاش فقط التليفزيون والصحف هو الوسيلة المتفردة اللي توصل رسائل للناس، ويجب أن يكون تطورنا متوافق مع هذا التطور".

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساءً، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وتعقب الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.