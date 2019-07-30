حالة من التوتر سيطرت على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، منذ الساعات الأولى من انطلاقها صباح اليوم، فى نادى نقابة المهن التمثيلية لأعضاء القاهرة، بالإضافة إلى مقار النقابات الفرعية فى 18 محافظة ومدينة، حيث اشتدت المنافسة بين هانى شاكر ومصطفى كامل على مقعد نقيب الموسيقيين فى الدورة الجديدة 2019/2023، وتعد المنافسة بين «شاكر وكامل» هى الثانية بينهما، حيث تنافس الاثنان منذ أربع سنوات على المنصب ذاته، وظفر به «شاكر» بفارق 200 صوت عن «كامل»، وشملت القائمة 45 مرشحاً على 12 مقعداً فى مجلس إدارة النقابة، من بينهم نادية مصطفى، وحلمى عبدالباقى، الذى يترشح للمرة الأولى فى الانتخابات، والموسيقار رضا رجب، الذى يشغل منصب سكرتير أول النقابة، والمايسترو مصطفى حلمى والمايسترو حسن فكرى والعازف عاطف إمام والمايسترو أحمد رمضان والمطرب خالد بيومى نقيب الموسيقيين بالشرقية، ولم يسقط من أسماء المرشحين على مقاعد العضوية، سوى الفنان أحمد العيسوى الذى تم استبعاده فى الطعون بسبب امتلاكه سجلاً تجارياً وشركة إنتاج فنى، حيث رأت لجنة الطعون ومجلس الدولة عدم شرعية ترشحه.

المؤشرات الأولية تكشف تقدم هانى شاكر على مصطفى كامل فى القاهرة.. و18 لجنة فى المحافظات تحسم الصراع

انطلقت الانتخابات بتوافد عشرات الموسيقيين على مقر اللجنة الانتخابة فى نادى «المهن التمثيلية» بالبحر الأعظم، من بينهم الفنانة فاطمة عيد، وطارق الشيخ، بينما غاب النجوم الكبار بشكل واضح عن الانتخابات، وكشفت المؤشرات الأولية لانتخابات نقابة الموسيقيين، تقدم الفنان هانى شاكر، على الفنان مصطفى كامل، فى لجان القاهرة، فيما تقدم الفنان مصطفى كامل، على هانى شاكر، فى عدد من اللجان الموجودة بالمحافظات، وذلك قبل ثلاث ساعات من غلق صناديق الاقتراع.

مصطفى كامل يدخل فى صدام مع زوجة أحد المرشحين ويوزع عصير "مانجو" على الناخبين

وبدأت مناوشات بين الطرفين فى الساعات الأولى بسبب لافتات الانتخابات، كما دخل الفنان مصطفى كامل فى صدام مع زوجة أحمد رمضان سكرتير عام نقابة الموسيقيين، والمرشح فى قائمة الفنان هانى شاكر، بسبب قيامها بمنع الناخبين من الدخول إلى غرفة التصويت بسبب كثرة الموجودين داخلها، فصاح الناخبون ضدها، مما دفع «كامل» إلى التدخل وطلب منها عدم الحديث، مما دفعها إلى الصراخ فى وجهه قائلة: «انت جاى تضربنى ولا إيه»، وأدى ذلك إلى تدخل عدد من الحضور لاستيعاب الأزمة قبل تفاقمها، وبعد تلك الواقعة قام «كامل» بتوزيع عصير «مانجو» على الموسيقيين بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

هانى شاكر يتجاهل منافسه ويعبر عن استيائه من المشاحنات بين المرشحين: "لا تليق بالنقابة"

تجاهل الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، والمرشح على منصب النقيب، الفنان مصطفى كامل، والمُرشح على المقعد نفسه، إذ لم يتبادلا المصافحة، فور وصول الأول إلى مقر الانتخابات، وجاء هذا المشهد مُعاكساً للانتخابات الماضية، حيث تبادلا المُصافحة، إذ إن علاقتهما كانت طيبة لسنوات عدة، وتعاونا خلالها معاً فى عدد من الأغانى، منها «الحلم الجميل» و«يا ريتنى».

"كامل": قلق من التزوير.. واستبعاد أسماء المؤيدين لى من كشوف الناخبين "مهزلة"

ومع هدوء المناوشات، اندلعت حرب من نوع آخر تقتصر على تراشق الاتهامات بين فريقَى «شاكر» و«كامل»، حيث أبدى الفنان مصطفى كامل، المُرشح على مقعد نقيب الموسيقيين، مخاوفه من التزوير فى الانتخابات المُقامة حالياً داخل نادى نقابة المهن التمثيلية، قائلاً: «قلقان من التزوير اللى بيحصل من بعض موظفى النقابة»، بينما أشاد بأداء اللجنة القضائية المُشرفة على الانتخابات، وكذلك هيئة النيابة الإدارية، لافتاً إلى أن بعض مؤيديه فى اللجان الموجودة بالأقاليم، قد فوجئوا باستبعاد أسمائهم من الكشوفات، منهم شقيقه أحمد كامل، متسائلاً عن أسباب استبعادهم رغم سدادهم الاشتراكات، ووصف الأمر بـ«المهزلة»، متابعاً: «لا أفهم كيف يتم استبعاد أبرز وأهم المؤيدين لى من الانتخابات، ما يحدث مهزلة بكل المقاييس».

وأكد «كامل» فى حديثه لـ«الوطن» أن مكافحة الفساد تأتى على رأس أولوياته، حال الفوز بمنصب النقيب: «خير الموسيقيين كتير أوى، وفلوس الموسيقيين كتير أوى، وإحنا مفروض نكون أغنى نقابة، وأعلى موارد فى الدولة».

وأشار المطرب الشعبى أحمد العيسوى إلى أن الفنان هانى شاكر وراء استبعاده من انتخابات المهن الموسيقية، وذلك بسبب الطعون التى قدمها ضده على خلفية امتلاكه شركة إنتاج، وتابع «العيسوى» لـ«الوطن»: «هانى شاكر نفسه يملك شركة إنتاج، وبالرغم من ذلك هو نقيب الموسيقيين».

"العيسوى" يهاجم "شاكر": وراء خروجى من الانتخابات وحلمى عبدالباقى: نسعى إلى تحسين الأوضاع

وهاجم بعض الأعضاء إقامة الانتخابات الخاصة بـ«الموسيقيين»، فى نادى «المهن التمثيلية»، بسبب عدم وجود نادٍ خاص بهم، وهو ما رد عليه الفنان حلمى عبدالباقى، المرشح لعضوية مجلس إدارة «الموسيقيين»، قائلاً: «نسعى إلى تحسين أوضاع النقابة والأعضاء من خلال توفير مشروع علاج، وزيادة المعاشات، بالإضافة إلى تخصيص نادٍ رياضى، لا أبحث عن أى مصلحة شخصية من خلف النقابة فأنا من أكثر المطربين الذين جنوا أموالاً من الغناء».

وأعرب الفنان هانى شاكر، المُرشح على مقعد نقيب الموسيقيين، عن استيائه الشديد من المُشاحنات، التى وقعت على مدار الساعات الأولى من الانتخابات، بين الأعضاء المُرشحين وأنصارهم، قائلاً: «المشاحنات لا تليق بالنقابة، فنحن أكبر وأجمل من ذلك، وفنانون من الدرجة الأولى».

وقال «شاكر» على هامش الانتخابات، إن كل شخص له أسلوبه وطريقته الخاصة فى التعامل مع الجمهور والصحفيين، و«الموسيقيين» على دراية تامة بالشخص الأصلح والأفضل، فى هذه الانتخابات، موضحاً أنه حقق إنجازات عدة، طوال فترة توليه منصب النقيب، واصفاً إياها بقوله: «عملت إنجازات تصل إلى حد المعجزات، ولم تحدث فى تاريخ النقابة من قبل».

وأكد أنه سوف يستأنف مسيرة الإنجازات، حال الفوز فى هذه الانتخابات، إذ يسعى إلى زيادة عدد مقرات «الموسيقيين» فى المحافظات، وكذلك الاهتمام بالمعاشات، حيث إن هذه القضية تهم كل أعضاء المجلس، فضلاً عن مشروع العلاج.

نادية مصطفى: المصالح الشخصية وراء ترشح البعض

ومن جانبها، قالت الفنانة نادية مصطفى، المرشحة لعضوية مجلس إدارة «الموسيقيين»، إن هناك بعض المرشحين يهدفون إلى تحقيق مصالح شخصية بجلوسهم على مقاعد النقابة، متابعة: «هانى شاكر ليس فى حاجة إلى أى مصلحة من خلف مقعد نقيب الموسيقيين، والدليل على ذلك أن ميزانية النقابة ارتفعت فى عهده من 4 إلى 27 مليون جنيه، خلال أربع سنوات فقط».