اكتسح الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين الحالي والمرشح للمنصب، نتيجة انتخابات نقابة المهن الموسيقية في الدورة الجديدة 2019 - 2023، حيث حصد النسبة الأكبر من الأصوات تصل إلى 70%، وبذلك يصبح قريبا جدا من الفوز بالمنصب للمرة الثانية على التوالي.

وجاء إجمالي الأصوات التي حصدها النقيب الحالي في لجان المحافظات التي تبلغ 18 لجنة، دون لجنة القاهرة، 982 صوتا مقابل 293 صوتا لـ "كامل"، فهناك عدد من اللجان لم يحصل فيها على صوت واحد، في لجنة "بنها" كانت الأصوات 29 لـ"شاكر"، مقابل صفر لمنافسه، وأصوات لجنة المنيا ذهبت إلى "شاكر" ليتكرر "صفر" مصطفى كامل للمرة الثانية، الذى لم يتفوق على النقيب سوى في لجنتي المنصورة، التي حصد فيها 90 صوتا، مقابل 75 صوتا لـ "شاكر"، وفي "شبين" التي تفوق فيها على "شاكر" بـ 6 أصوات، حاصلا على 25 صوتا.

وتُعد تلك المواجهة هي الثانية بين "شاكر وكامل"، حيث تنافس الاثنان منذ أربع سنوات على المنصب ذاته، وظفر به "شاكر" بفارق 200 صوت عن "كامل".