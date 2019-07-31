أعلن إيهاب الجندي عضو مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الغرفة نجحت في الاتفاق مع حكومة دبي لتنظيم رحلة تعريفية وترفيهية لنحو 30 من أصحاب الشركات المصريين إلى الإمارات في إطار خطط التعاون المشترك وتبادل الخبرات السياحية بين المعنيين بهذا الشأن في كلا البلدين، فضلا عن عرض أحدث البرامج السياحية المصرية هناك لجذب مزيد من السياحة الوافدة للأشقاء في الخليج.

وعلى جانب آخر، أعرب الجندي عن سعادته بارتفاع معدلات الإشغال السياحي التي بلغت 95% في الساحل الشمالي و100% بالإسكندرية و90% بمرسى مطروح، مشيرا إلى أن أفواج الوافدين من الخليج يزدحم بهم مطار برج العرب وهو ما يجعل لافتات كامل العدد هي القاسم المشترك في الفنادق والمنتجعات السياحية، كما أعرب الجندي عن تفاؤله بدلالات تؤكد أن الموسم الحالي سوف يسجل طفرة كبيرة في معدل الوافدين من السياح، مشيرا إلى أن هناك رحلات قادمة من تونس إلى القاهرة خلال شهر أغسطس المقبل.

وأوضح أن تلك الطفرة تأتي ثمرة لجهود عديدة بذلها العاملون في القطاع السياحي للترويج للمقاصد المصرية عامة والمناطق الشمالية الغربية خاصة، موضحا أن آثارا ايجابية كبيرة حدثت نتيجة لتنظيم الحفل الموسيقي الذي أحياه الموسيقار العالمي ياني بالساحل الشمالي الأسبوع الماضي وعزز ذلك ما قام به الموسيقار الكبير من نشر صوره في مصر على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تحت عنوان "أوقات لا تنسى" رغم أنها لم تكن زيارته الأولى لمصر التي يعشقها.

وأضاف الجندي أن ذلك جاء في الوقت الذي تستعد فيه مدينة العلمين الجديدة لاستقبال النجمة العالمية جينيفر لوبيز والتي تزور مصر لأول مرة للاحتفال بعيد ميلادها وإحياء حفل فني، مشيرا إلى أن موقع الحفل يتسع لنحو 20 ألف مشاهد.

وأشار إلى أنها تصطحب خلال زيارتها أبناءها الذين حرصوا على زيارة مصر للاستمتاع بمقاصدها السياحية الأثرية، خاصة في منطقة الأهرامات وأبو الهول رغم أن مصر تقع ضمن 30 محطة من المقرر أن تشملها جولة لوبيز في كل من الولايات الأمريكية وروسيا وكازاخستان، مؤكدا أن ذلك دلالة كبيرة تشير بوضوح إلى قناعة الفنانة العالمية باستقرار مصر وشيوع الأمان فيها، مطالبا بضرورة استثمار مثل هذه الفعاليات لتكثيف الدعاية للسياحة في مصر خلال هذه المرحلة وليتواكب ذلك مع توجه القيادة السياسية في إبراز مدينة العلمين الجديدة كمقصد سياحي متميز يستعد نجمه للسطوع عالميا في غضون الأشهر القليلة المقبلة.