أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اليوم الختامي للمؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، غدًا الأربعاء، سيشهد تخرج دفعة جديدة من أكاديمية تأهيل الشباب.

وأضاف راضي، خلال تصريحات لكاميرا قناة "الحياة"، أن المؤتمر الوطني السابع للشباب منتدى تفاعلي أثبت نجاحه، حيث يشهد مشاركة كبيرة في كل مرة يقام فيها.

وتابع أن المنتدى أقيم على مدار العامين الماضين، في كل محافظات الجمهورية بالتنقل، لافتًا إلى أن احتضان العاصمة الإدارية للنسخة الحالية من المؤتمر يُعد رسالة مهمة جدًا، تعكس برامج الدولة في التحديث وتقديم البلاد بشكل حديث وبناء المدن والإصلاح الإداري.

وقال: "ننتقل إلى العاصمة العام المقبل، وإقامة المؤتمر فيها رسالة للمستقبل حيث تعبر عن جهود الدولة في الإصلاح ومجهود عجلة التنمية من أجل الأجيال الحالية والقادمة".

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية للرئيس، في الخامسة مساءً، يعقبها استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.