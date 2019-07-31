انتقد الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، سهر الشباب بالمقاهي لساعات متأخرة من اليوم.

وقال عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الله أعطى كل إنسان عمرًا، مشيرًا إلى أن النوم يعتبر ضمن العمل لأن الإنسان يجب عليه أن ينام وأن النوم عبادة يتوسل بها العابد ويحصل منها على الطاقة ليستكمل حياته.

وتابع: "يعني إيه حد يسهر بعد العشاء بيعمل إيه وقولي حاجة واحدة بيعملها بترضي ربنا في السهر".

واستطرد: "ما هي البيوت خربت عشان كده عاوزين نسيبها والبيوت لو مش خربانة كنا قعدنا فيها".