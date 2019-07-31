يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، إلى جانب السحب المنخفضة التي تظهر على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 37

الإسكندرية 23 32

مطروح 23 31

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

الزقازيق 24 36

دمنهور 25 33

بلطيم 24 32

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 37

العريش 23 33

رأس سدر 26 38

نويبع 29 38

طابا 28 36

كاترين 20 33

الطور 26 36

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 29 38

مرسى علم 28 36

سيوة 23 38

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 38

المنيا 24 39

أسيوط 25 40

سوهاج 25 41

قنا 27 41

الأقصر 28 42

أسوان 29 42

الوادى الجديد 24 40

حلايب 30 36

شلاتين 28 38

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 44

المدينة 29 44

القدس 20 32

الرياض 29 45

المنامة 35 40

بيروت 26 31

عمان 21 36

أبوظبى 33 41

الكويت 32 47

طرابلس 24 31

تونس 22 34

الجزائر 23 29

الرباط 17 27

نواكشوط 22 30

دمشق 18 39

بغداد 28 46

مسقط 30 35

صنعاء 16 24

الخرطوم 27 38