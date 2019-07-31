قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيسعى لتخفيض ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، متابعا: "لدينا حاليا قوات مسلحة قوية للغاية، وأصبحت أقوى بكثير بعد الميزانية الأخيرة التي تم اعتمادها مؤخرا، وفيما بعد سيكون بإمكاني تخفيضها في لحظة ما، أما حاليا فلدي خطط بالفعل لتخفيض ميزانية وزارة الدفاع".

جاء ذلك فى لقاء مع قناة "C-Span" الأمريكية، نقلا عن "روسيا اليوم".

وتبنى مجلس الشيوخ الأمريكي سابقا مشروع ميزانية الدفاع بحجم 750 مليار دولار لعام 2020 المالي الذي يبدأ في 1 أكتوبر عام 2019، فيما تبنى مجلس النواب الأمريكي مشروع ميزانية الدفاع لعام 2020 التي تقضي بتخصيص 733 مليار دولار بدلا من 750 مليار دولار طلبتها إدارة الرئيس ترامب.

ويعد وجود نسختين لهذه الوثيقة أمرا عاديا في الولايات المتحدة، وفي هذا الحال يتم إنشاء لجنة توافق خاصة من ممثلي كلا الحزبين تعمل على تحقيق اتفاق سيصوت لصالحه كلا من غرفتي الكونغرس الأمريكي، وعادة تصبح الاختلافات في مواقف الغرفتين حجة للمساومة السياسية بما في ذلك في المجالات الأخرى.

وكانت ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2019 المالية تبلغ 716 مليار دولار، أي أكثر بمقدار 20 مليار دولار بمعدل 3% مما كانت عليه عام 2018.