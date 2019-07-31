تستعرض "الوطن" أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو الحالي، في مجموعة من البنوك، كالتالي:

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع، وسجل بنك عودة نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.42 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.07 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد نحو 20.07 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك عودة نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس نحو 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.