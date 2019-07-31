سعر الدولار اليوم في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارا لخدماتها المختلفة سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 31 يوليو الحالي، في مجموعة من البنوك، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

سجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.