وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، لضبط الأسعار والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية المعروضة، ومكافحة الغش التجاري.

وفي هذا السياق، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط عدد من المخابز بمركز إيتاي البارود قاموا بالتصرف فى 50 ألف رغيف لصالحهم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخابز التي تصرفت في كمية الخبز المذكورة وإرسالها لمديرية التموين كما تم ضبط كمية من اللحوم الفاسدة وعدد من الجزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على اللحوم المضبوطة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتمكنت الحملات من تحرير 11 محضر جنح بمركز ومدينة وادي النطرون، تحرير 6 محاضر مخالفة ببندر دمنهور لمحلات ملابس تقوم بعمل أوكازيون بدون تصريح مسبق من الجهات المختصة ومحلات مواد غذائية لم تقم بالإعلان عن الأسعار وتنفيذ قرار نيابة في فحص ثلاجة تجميد والمضبوطات التي بها.

كما تم تحرير 8 مخالفات بالمرور على المخابز البلدية بكوم حمادة بقري (الطود - دمتيوه - كفر دمتيوه - صفط العنب - أبيوقا - أبسوم - شبرا أوسيم) لإنتاج خبز ناقص الوزن وكان نقص الوزن يتراوح بين 28 جرام حتى 16جراما - 5 تقارير مخالفه إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تحرير 8 محاضر بمركز ومدينة رشيد، وتحرير 6 محاضر بأبو المسامير.