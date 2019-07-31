قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة بالمنوفية، قررت استعجال تحريات المباحث حول واقعة مقتل فتاة بعد ساعات من حفل زفافها بمركز الباجور، والتي بدأت النيابة التحقيق فيها قبل عدة أيام، بعد العثور على جثة الفتاة المجني عليها في مسكن الزوجية أثناء زيارة أسرتها لها في اليوم التالي لحفل زفازفها.

وقررت النيابة استمرار التحفظ على الزوج في مستشفى بنها الجامعي لحين تحسن حالته الصحية والسماح باستجوابه، بعد أن اتهمته اسرة الفتاة بقتلها طعنا بسكين، في حين أنه هو الآخر مصاب بطعنة عميقة يخضع على أثرها للعلاج بالمستشفى.

واستمعت النيابة على مدار الأيام الماضية لأقوال أسرة الزوجين بشأن الحادث، واتهمت أسرة الفتاة زوجها بقتلها بعد عدة ساعات من زفافهما الذي تم مساء الجمعة الماضية.

وقررت النيابة في وقت سابق ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على المجني عليها وتحديد سبب وتوقيت وفاتها على وجه الدقة، وذلك بعد قامت النيابة بمعاينة جثمان الفتاة داخل مسكنها الذي عثر عليها مقتولة فيه.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة تواصل تحقيقاتها واستكمال عناصر التحقيق وصولا للتصور الذي وقع به الحادث وكيفية قتل العروس المجني عليها.

وبدأت الواقعة صباح السبت الماضي بتلقي مباحث المنوفية بلاغا بالعثور على جثمان فتاة تدعى "م. الأقرع" قتيلة في منزلها بعد ساعات من حفل زفافها، وهروب الزوج، وعثر عليه بعد ساعات في مستشفى بنها الجامعي مصابا هو الآخر بطعنة في جسده، فبدأت النيابة التحقيق وسماع أقوال الشهود وأفراد الأسرتين والتحفظ على الزوج في المستشفى لحين التحقيق معه واستجوابه حول الواقعة.