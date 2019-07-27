قُتلت فتاة بعد ساعات من زفافها في ظروف غامضة، بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وبدأت النيابة العامة التحقيق.

وتبين أن أهل الفتاة التي تدعى "منار.ع" فوجئوا بها غارقة في دمائها، يوم "الصباحية"، حين توجها إليها صباح اليوم لتهنئتها بزفافها ولم يعثروا على الزوج في مسكن الزوجية.

وعاينت النيابة مكان الحادث وناظرت جثة الفتاة المجني عليها والتي لقيت مصرعها نتيجة عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها، وأمرت النيابة بالتحفظ على سلاح الجريمة الذي عثر عليه بجوار الفتاة.

وتستمع النيابة لأقوال كل من له علاقة بالقضية من شهود ومبلغين، كما أمرت بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الفتاة وتحديد الأسباب التي أدت لوفاتها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت مديرية أمن المنوفية تلقت إخطارا بوقوع الحادث وأن أهل المجني عليها هم من اكتشفوا وفاتها فأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.