مصادر: عائلة عروس المنوفية تتهم زوجها بقتلها يوم الصباحية

قالت مصادر، إن عائلة المجني عليها، في حادث مقتل عروس يوم صباحيتها بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، إنه يتهمون زوجها بقتلها وأنهم حاليا يدلون بأقوالهم أمام النيابة في التحقيقات التي تباشرها النيابة في الحادث.

وقالت مصادر أمنية إن زوج عروس المنوفية التي لقيت مصرعها بعد ساعات من زفافها موجود حاليا بأحد المستشفيات، وإن النيابة العامة قررت التحفظ عليه بموجب التحقيقات التي تجريها النيابة في الحادث.

وتواصل النيابة العامة تحقيقات موسعة في الحادث وقالت مصادر أمنية إن شقيق ووالد المجني عليها يدلون بأقوالهما أمام النيابة العامة في التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن حادث مقتل "منار.ع" بعد ساعات من زفافها.

وانتهت النيابة من معاينة مكان الحادث وتحفظت على سلاح الجريمة المستخدم في قتل المجني عليها وأمرت بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها ورفع البصمات من مكان الحادث.

ولقيت منار.ع مصرعها على يد زوجها بعد ساعات من زفافهما وتبين أن أهل الفتاة فوجئوا بها غارقة في دمائها حين توجها إليها صباح اليوم لتهنئتها بزفافها ولم يعثروا على الزوج في مسكن الزوجية.

وقامت النيابة بمعاينة مكان الحادث ومناظرة جثة الفتاة المجني عليها والتي لقيت مصرعها نتيجة عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها وأمرت النيابة بالتحفظ على سلاح الجريمة الذي عثر عليه بجوار الفتاة.

وتستمع النيابة لأقوال كل من له علاقه بالقضية من شهود ومبلغين كما أمرت بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الفتاة وتحديد الأسباب التي أدت لوفاتها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت مديرية أمن المنوفية تلقت بوقوع الحادث وأن أهل المجني عليها هم من اكتشفوا وفاتها فأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.